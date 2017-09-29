Почеттино: "Я никогда не говорил, что Кейн лучше Роналду или Месси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что приписуемое ему заявление о том, что нападающий "шпор" Харри Кейн лучше форварда "Реала" Криштиану Роналду, является выдумкой СМИ.

"Кейн - один из лучших нападающих мира, и так как он ещё молод, он ещё может прибавить. У него есть потенциал, профессиональное отношение к делу. И ему ещё есть куда расти. Я никогда не говорил, что Кейн лучше Роналду или Месси, которые находятся на другом уровне. Они лучшие, что и доказывают последние 5-10 лет. Нельзя оказывать такое давление на Харри, он ещё молод" - цитирует Почеттино Marca.

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