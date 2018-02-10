Почеттино: "Я очень рад победе над "Арсеналом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал комментарии после победы над "Арсеналом" в матче 27-го тура АПЛ.
"Первый тайм обе команды провели очень энергично, "Арсенал" играл очень компактно, было сложно находить свободные зоны. Мы доминировали, но не создали достаточно моментов. После перерыва мы действовали куда лучше. Игроки "Тоттенхэма" находили пространство и создавали проблемы сопернику. После 65-й минуты счёт должен был быть 3:0. Однако в футболе, если ты не дожимаешь соперника, они в итоге тоже создадут моменты и ты будешь переживать. Я очень рад победе. Мы провели три сложнейших матча - против "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Арсенала" - и набрали в них семь очков, это очень хороший результат. Харри Кейн продолжает нас радовать, он - наше настоящее и будущее. Мы очень рады иметь такого игрока в составе" - приводит слова Почеттино BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Арсенал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|26
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|14
|Кристал Пэлас
|27
|27
|15
|Суонси Сити
|27
|27
|16
|Саутгемптон
|26
|26
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|18
|Сток Сити
|27
|25
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20