Почеттино: "Я приношу извинения "Манчестер Юнайтед" от имени футболистов "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино извинился перед "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что это связано с грубой игрой футболистов "шпор" в матче с "МЮ" в рамках Международного кубка чемпионов, который завершился победой манкунианцев со счетом 2:1.

"Меня раздражали некоторые ситуации. Я приношу извинения "Манчестер Юнайтед" от имени наших футболистов. Они делали это не намеренно. На предсезонной подготовке иногда приходится проявлять агрессию в игре, однако главными целями остаются набор физических кондиций и построение игры команды. Мне жаль, что Байи получил повреждение", - приводит слова Почеттино Reuters.

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