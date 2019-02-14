Почеттино ярко прокомментировал разгромную победу над "Боруссией"

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Почеттино ярко прокомментировал разгромную победу над "Боруссией"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мыслями после крупной победы своей команды над дортмундской "Боруссией" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы очень счастливы. Хочу отдать должное своим футболистам, которые показали превосходную игру. Они герои. За свои старания в этом сезоне они заслужили много лестных слов. Я бы не сказал, что команда нервничала, но второй тайм мы провели куда лучше. В перерыве мы показали игрокам несколько ситуаций, которые могли бы сложиться по-другому. Мы старались помочь команде принимать верные решения и действовать наилучшим образом. Вдобавок всегда нужна удача. После гола мы начали играть с большей уверенностью. Команда показала великолепную игру и самоотдачу. Впрочем, это лишь первая половина противостояния. 3:0 - очень хороший результат, но мы должны ехать в Дортмунд с настроем на победу. Результат прекрасный, но у нас ещё много работы" - цитирует Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию" со счётом 3:0. Ответный матч состоится 5 марта в Германии.

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