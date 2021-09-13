Почеттино ярко высказался о переходе Месси в ПСЖ
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о переходе в парижский клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.
"Я, наверное, не лучший человек, чтобы описать Месси. Другие специалисты, обладающие более обширным словарным запасом, справятся с этой задачей лучше. Месси всегда будет одним из лучших футболистов в мире. Он быстро адаптировался в команде. Лео отлично тренируется и стремится играть на топ-уровне. Поначалу я не верил, что он может перейти в ПСЖ. Но когда появилась возможность, все произошло очень быстро", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.
Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента.
Не пропустите: Бускетс высказался об уходе Месси из "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Хабиб ярко отреагировал на феерический дебют Роналду за "МЮ"
-
Бруну Фернандеш готов продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Шевченко оценил игру "Милана" под руководством Пиоли
-
В "Валенсии" сообщили подробности травмы Черышева
-
Почеттино ярко высказался о переходе Месси в ПСЖ
-
Павел Погребняк высказался о возможном завершении карьеры
-
Бэйл выбыл из строя на длительный срок
-
Комментатор Денис Казанский назвал причину ухода с канала "Матч ТВ"
-
Главный судья РФС ушел в отставку
-
Тренер "Бенфики" сравнил киевское "Динамо" с "Баварией" и "Барселоной"
-
Бускетс высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Мостовой ярко отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
-
"Барселона" может надолго потерять Брейтуэйта
-
Винисиус установил личный рекорд в "Реале"
-
В Италии раскритиковали украинца Коваленко после матча Серии А
-
"Интер" потерял основного хавбека перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
-
"Причиной стало что-то другое". Смородская высказалась об уходе Фернандеса из сборной России
-
Экс-игрок ПСЖ раскритиковал Серхио Рамоса
-
Черчесов высказался об уходе Фернандеса из сборной России
-
Уткин отреагировал на уход Фернандеса из сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13