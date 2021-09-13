Почеттино ярко высказался о переходе Месси в ПСЖ

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Почеттино ярко высказался о переходе Месси в ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о переходе в парижский клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

"Я, наверное, не лучший человек, чтобы описать Месси. Другие специалисты, обладающие более обширным словарным запасом, справятся с этой задачей лучше. Месси всегда будет одним из лучших футболистов в мире. Он быстро адаптировался в команде. Лео отлично тренируется и стремится играть на топ-уровне. Поначалу я не верил, что он может перейти в ПСЖ. Но когда появилась возможность, все произошло очень быстро", — приводит слова Почеттино официальный сайт УЕФА.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента.

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