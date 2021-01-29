Почеттино ярко высказался о возможном трансфере Месси

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Почеттино ярко высказался о возможном трансфере Месси

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном трансфере аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Чтобы я не сказал про Месси, меня поймут неправильно. Мне нравится тот состав ПСЖ, который есть. А великие футболисты способны заиграть в любом клубе и любом чемпионате", - приводит слова Почеттино Marca.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Месси 20 минут общался с сотрудниками стадиона после выездного матча с "Райо Вальекано". | http://soccernews.ru
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