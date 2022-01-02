Почеттино ярко высказался о вспышке коронавируса в ПСЖ

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением о вспышке коронавируса в команде.

"Мы принимаем все возможные меры, чтобы решить проблему. Мир уже два год живет с коронавирусом, а мы до сих пор не понимаем, как он передается. В 2022 году я желаю здоровья всей семье ПСЖ, да и вообще всем. В ПСЖ ты всегда обязан побеждать, но есть вещи, которые важнее побед. Мы знаем, что от нас требуют, но более важно быть здоровыми", - приводит слова Почеттино официальный сайт французского клуба.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились нападающий Лионель Месси, защитник Хуан Бернат, вратарь Серхио Рико, а также полузащитник Натан Битумазала.

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