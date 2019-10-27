Почеттино ярко высказался о Юргене Клоппе

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Почеттино ярко высказался о Юргене Клоппе

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, чего ждет от сегодняшнего матча с "Ливерпулем". Об этом сообщает Sky Sports.

"Не думаю, что это большое испытание, но матч будет непростым. "Ливерпуль проводит невероятный сезон. В прошлом они были близки к победе в чемпионате. Они проделывают фантастическую работу.

Юрген Клопп - потрясающий мужик, я восхищаюсь им, и у нас прекрасные отношения. Приятно играть против него и его команды. В "Ливерпуле" невероятные игроки", - сказал Почеттино.

Матч "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 27 октября. Начало - в 19:30 (мск).

"Ливерпуль" возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая "Тоттенхэм" на 13 баллов.

А еще: Игроки "Тоттенхэма" пригласили Почеттино в ресторан, где выразили свою поддержку| http://soccernews.ru
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