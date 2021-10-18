Почеттино ярко высказался об игре Месси за ПСЖ

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино поделился мнением об игре аргентинского нападающего команды Лионеля Месси.

"Месси является прекрасным футболистом. Он блестяще играл за "Барселону" и сборную Аргентины, а теперь блестает в ПСЖ. Он отлично адаптировался в команде. Лео счастлив в Париже. Уверен, что вскоре он наберет оптимальную форму", - приводит слова Почеттино RMC Sport.

В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ пять матчей во всех турнирах и забил один гол.

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