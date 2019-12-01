Почеттино заплатит "Тоттенхэму" огромную сумму, если возглавит клуб АПЛ в нынешнем сезоне
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заключил соглашение с лондонским клубом после своего увольнения, сообщает Sunday Express.
По сведениям издания, аргентинскому наставнику придется выплатить "Тоттенхэму" 12 миллионов евро, если он в нынешнем сезоне возглавит один из клубов английской Премьер-лиги.
Дело в том, что Почеттино и его тренерский штаб получили от клуба 23 миллиона евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта. Но если он захочет работать АПЛ в этом сезоне, то ему придется вернуть "Тоттенхэму" часть компенсации.
Ранее сообщалось, что интерес к 47-летнему специалисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".
Не пропустите: Друзья советуют Почеттино отклонить предложение "Арсенала". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|14
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
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|Бернли
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|Арсенал Лондон
|13
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|Кристал Пэлас
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|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|13
|10
|20
|Уотфорд
|14
|8