Почеттино заплатит "Тоттенхэму" огромную сумму, если возглавит клуб АПЛ в нынешнем сезоне

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Почеттино заплатит "Тоттенхэму" огромную сумму, если возглавит клуб АПЛ в нынешнем сезоне
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заключил соглашение с лондонским клубом после своего увольнения, сообщает Sunday Express.

По сведениям издания, аргентинскому наставнику придется выплатить "Тоттенхэму" 12 миллионов евро, если он в нынешнем сезоне возглавит один из клубов английской Премьер-лиги.

Дело в том, что Почеттино и его тренерский штаб получили от клуба 23 миллиона евро в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта. Но если он захочет работать АПЛ в этом сезоне, то ему придется вернуть "Тоттенхэму" часть компенсации.

Ранее сообщалось, что интерес к 47-летнему специалисту проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Не пропустите: Друзья советуют Почеттино отклонить предложение "Арсенала". | http://soccernews.ru
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