Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции
В матче за Суперкубок Франции ПСЖ одержал победу над "Марселем".
Таким образом, ПСЖ стал десятикратным обладателем суперкубка. Отметим, что этот матч принес новому тренеру парижан Маурисио Почеттино первый трофей в клубе.
ПСЖ - "Марсель" 2:1
Голы: Икарди, 39 - 1:0, 2:0 – 85, пенальти Неймар, 2:1 – 89 Пайет.
ПСЖ: Навас, Флоренци, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65), Маркиньос, Верратти, Эррера (Сарабия, 90), Паредес (Данилу Перейра, 88), Ди Мария (Неймар, 65), Мбаппе, Икарди (Кин, 88).
"Марсель": Манданда (Пеле, 46), Нагатомо (Лирола, 66), Сакаи, Чалета-Цар, Камара, Пайет, Гуйе (Сансон, 56), Радонич (Бенедетто, 56), Ронжье (Жермен, 80), Товен, Альваро Гонсалес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13