Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции

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Почеттино завоевал первый трофей с ПСЖ, обыграв "Марсель" в матче за Суперкубок Франции

В матче за Суперкубок Франции ПСЖ одержал победу над "Марселем".

Таким образом, ПСЖ стал десятикратным обладателем суперкубка. Отметим, что этот матч принес новому тренеру парижан Маурисио Почеттино первый трофей в клубе.

ПСЖ - "Марсель" 2:1

Голы: Икарди, 39 - 1:0, 2:0 – 85, пенальти Неймар, 2:1 – 89 Пайет.

ПСЖ: Навас, Флоренци, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65), Маркиньос, Верратти, Эррера (Сарабия, 90), Паредес (Данилу Перейра, 88), Ди Мария (Неймар, 65), Мбаппе, Икарди (Кин, 88).

"Марсель": Манданда (Пеле, 46), Нагатомо (Лирола, 66), Сакаи, Чалета-Цар, Камара, Пайет, Гуйе (Сансон, 56), Радонич (Бенедетто, 56), Ронжье (Жермен, 80), Товен, Альваро Гонсалес.

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