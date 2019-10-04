Почеттино заявил, что хочет остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о своем будущем в лондонском клубе. Об этом информирует Mirror.

Напомним, после разгромного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" (2:7) в СМИ сообщалось, что Почеттино, возможно, покинет свой пост.

"На протяжении пяти с половиной лет мы говорим о моем будущем. Надеюсь так и будет продолжаться, так как я собираюсь остаться в этом клубе минимум на пять лет.

То, что после матча с "Баварией" возникло столько слухов, - нормально, однако мы просто проиграли матч. Мы найдем способ снова добиться успеха", - сказал Почеттино.

Почеттино возглавил "шпор" в мае 2014 года. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги Чемпионов, но проиграла "Ливерпулю" (0:2).

В АПЛ "Тоттенхэм" занимает 6 место, имея в активе 11 баллов.

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