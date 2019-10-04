Почеттино заявил, что хочет остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о своем будущем в лондонском клубе. Об этом информирует Mirror.
Напомним, после разгромного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" (2:7) в СМИ сообщалось, что Почеттино, возможно, покинет свой пост.
"На протяжении пяти с половиной лет мы говорим о моем будущем. Надеюсь так и будет продолжаться, так как я собираюсь остаться в этом клубе минимум на пять лет.
То, что после матча с "Баварией" возникло столько слухов, - нормально, однако мы просто проиграли матч. Мы найдем способ снова добиться успеха", - сказал Почеттино.
Почеттино возглавил "шпор" в мае 2014 года. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги Чемпионов, но проиграла "Ливерпулю" (0:2).
В АПЛ "Тоттенхэм" занимает 6 место, имея в активе 11 баллов.
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|7
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|Тоттенхэм
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|Челси
|7
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|Борнмут
|7
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|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
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|Бернли
|7
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|Шеффилд Юнайтед
|7
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|Вулверхэмптон
|7
|7
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|Эвертон
|7
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|16
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|7
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|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
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|Ньюкасл Юнайтед
|7
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|20
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|7
|2