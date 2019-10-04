Почеттино заявил, что хочет остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет

Теги тоттенхэммаурисио почеттино

Почеттино заявил, что хочет остаться в "Тоттенхэме" еще на пять лет

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о своем будущем в лондонском клубе. Об этом информирует Mirror.

Напомним, после разгромного поражения в Лиге чемпионов от "Баварии" (2:7) в СМИ сообщалось, что Почеттино, возможно, покинет свой пост.

"На протяжении пяти с половиной лет мы говорим о моем будущем. Надеюсь так и будет продолжаться, так как я собираюсь остаться в этом клубе минимум на пять лет.

То, что после матча с "Баварией" возникло столько слухов, - нормально, однако мы просто проиграли матч. Мы найдем способ снова добиться успеха", - сказал Почеттино.

Почеттино возглавил "шпор" в мае 2014 года. В прошлом сезоне команда дошла до финала Лиги Чемпионов, но проиграла "Ливерпулю" (0:2).

В АПЛ "Тоттенхэм" занимает 6 место, имея в активе 11 баллов.

А еще: Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона

ЦСКА рассказал о травмах Дивеева и Магнуссона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов