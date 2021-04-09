Почеттино заявил, что клуб ведет переговоры с Мбаппе
Фото: Твиттер @KMbappe
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино утверждает, что клуб продолжает переговоры с нападающим Килианом Мбаппе на тему продления соглашения.
"Мы уже привыкли к постоянным слухам вокруг Мбаппе. Главное, что Килиан молчит и полностью сосредоточен на команде и достижениях. Он очень зрелый, несмотря на свой возраст. И клуб и футболист стараются прийти к соглашению, чтобы сотрудничество продлилось как можно дольше. Мы работаем над этим", — приводит слова Почеттино Goal.com.
Напомним, договор 22-летнего игрока сборной Франции с ПСЖ заканчивается летом 2022 года. В услугах футболиста заинтересованы почти все европейские топ-клубы.
В текущем сезоне Мбаппе провел 26 матчей во французской Лиге 1. На его счету 20 голов и 6 результативных передач.
Читать также: Мбаппе хочет в "Реал" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" отреагировали на информацию об интересе к форварду Сергееву
-
Женская сборная России на выезде обыграла Португалию в стыковом матче за право играть на ЕВРО
-
Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"
-
"Аякс" предложит Онане новый контракт, несмотря на скандал с допингом
-
Почеттино заявил, что клуб ведет переговоры с Мбаппе
-
"Спартак" и ЦСКА заинтересованы в бразильском хавбеке
-
Зинедин Зидан поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге
-
Сергей Ребров однозначно ответил о вероятности работы в России
-
Френки де Йонг: "Месси – лучший футболист в истории"
-
Куман перед "эль-класико": "Реал" слишком много критикуют"
-
Города, в которых пройдут матчи ЕВРО-2020, назвали процент зрителей, которых пустят на стадионы
-
"Ювентус" продлил контракт с румынским талантом
-
Ральф Рангник может прилететь в Москву на матч "Локомотив" - "Спартак"
-
Все игры 31-го тура АПЛ на выходных начнутся с минуты молчания в память о принце Филиппе
-
"Барселона" поспорит с "Тоттенхэмом" за защитника "Баварии"
-
Перес выдвинул свою кандидатуру на выборы президента "Реала"
-
Олич прокомментировал итоги жеребьёвки 1/2 финала Кубка России
-
Де Росси госпитализировали с коронавирусом
-
Кокорин пропустит ещё два матча из-за травмы
-
Аленичев назвал лучших игроков РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13