Почеттино заявил, что клуб ведет переговоры с Мбаппе

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Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино утверждает, что клуб продолжает переговоры с нападающим Килианом Мбаппе на тему продления соглашения.

"Мы уже привыкли к постоянным слухам вокруг Мбаппе. Главное, что Килиан молчит и полностью сосредоточен на команде и достижениях. Он очень зрелый, несмотря на свой возраст. И клуб и футболист стараются прийти к соглашению, чтобы сотрудничество продлилось как можно дольше. Мы работаем над этим", — приводит слова Почеттино Goal.com.

Напомним, договор 22-летнего игрока сборной Франции с ПСЖ заканчивается летом 2022 года. В услугах футболиста заинтересованы почти все европейские топ-клубы.

В текущем сезоне Мбаппе провел 26 матчей во французской Лиге 1. На его счету 20 голов и 6 результативных передач.