Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" не планирует покупать новых игроков

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Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" не планирует покупать новых игроков

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что клуб не собирается приобретать новых игроков в январское трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

"Мне нравится нынешний состав, есть куда расти", - сказал тренер.

Стоит отметить, что этим летом команда также не подписала ни одного футболиста. 

"Тоттенхэм" с 48 очками занимает 3 строчку турнирной таблицы АПЛ.

 А еще:  "Тоттенхэм" уничтожил "Транмир Роверс" и прошел в следующий раунд Кубка Англии | http://soccernews.ru

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