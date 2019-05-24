Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" является лучшим клубом в мире

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Почеттино заявил, что "Тоттенхэм" является лучшим клубом в мире

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что думает о своем возможном уходе их клуба. Об этом пишет talkSPORT.

"Для меня "Тоттенхэм" - лучший клуб в мире. Тренировочная база, стадион, нет клуба лучше. К тому же это Лондон. А АПЛ является самой трудной и интересной лигой из всех. 

"Нам нужно еще много работать, но я хочу остаться и дать клубу то, что он заслуживает.

Напомним, 1 июня "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

А еще: Почеттино: "Тоттенхэм" никого не купил, а "Ливерпуль" заплатил по 70 миллионов за вратаря и защитника"| http://soccernews.ru
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