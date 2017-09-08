Почеттино: "Жду от Кейна голов за "Тоттенхэм"

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Почеттино: "Жду от Кейна голов за "Тоттенхэм"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что нападающий Харри Кейн вскоре вновь будет забивать голы за клуб.

"Мы рады, что Харри забил за сборную Англии. Я очень рассчитываю на то, то теперь он начнет забивать за "Тоттенхэм". Так будет лучше и для него, и для команды", – приводит слова Почеттино Evening Standard.

В нынешнем сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 3 матча и не забил ни одного гола.

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