Почеттино: "Зидан мог бы добиться успеха в Англии"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что наставник "Реала" Зинедин Зидан мог бы успешно работать в английской Премьер-лиге.

"Посмотрите на достижения Зидана. На прошлой неделе ФИФА назвала его лучшим тренером мира. Он мог бы добиться успеха и в премьер-лиге. У него есть все качества для работы в Англии и любой другой стране мира", - цитирует официальный сайт УЕФА Покеттино.

Напомним, что "Тоттенхэм" и "Реал" сыграют в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

Матч состоится в Лондоне, 1 ноября и начнется 22.45 мск.

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