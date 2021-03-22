Почеттино знает, как убедить Мбаппе остаться в ПСЖ

Фото: Твиттер @KMbappe

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в парижском клубе.

У наставника команды Маурисио Почеттино есть понимание, как уговорить бомбардира остаться. Руководство осознает, что Мбаппе может уйти только в статусе свободного агента, так как сумму его трансфера никто себе не сможет позволить.

По этой причине парижане планируют убедить форварда продлить контракт.

По информации Marca, это будет один из самых крупных контрактов в истории футбола.

Отдельно отмечается, что "Реал" почти наверняка купил бы Мбаппе, если бы не финансовые потери из-за пандемии. На данный момент "сливочные" не могут себе позволить такие расходы.

В текущем сезоне 22-летний француз выходил на поле в 25 матчах Лиги 1. На его счету 20 забитых мячей и 6 голевых передач.