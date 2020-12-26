Почеттино зовёт в ПСЖ полузащитника "Тоттенхэма"

Вероятный будущий главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет воссоединиться с полузащитником "Тоттенхэма" Деле Алли.

По информации The Sun, в случае назначения аргентинский наставник попросит руководство нового клуба подписать звёздного англичанина уже в зимнее трансферное окно.

Скорее всего, Алли примет предложение от французского гранда, поскольку в этом сезоне он потерял место в составе "шпор" - в его активе всего 11 матчей во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что первой целью Почеттино на посту главного тренера ПСЖ станет нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала.

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