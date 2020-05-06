"Почта России" арендует офисы на стадионе ЦСКА
"Почта России" планирует арендовать офисы на домашнем стадионе московского ЦСКА "ВЭБ Арены". На стадионе будет находится главный офис компании.
Стоимость годовой аренды составит около 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году будет вноситься лишь обеспечительный платеж за два месяца.
Всего компания арендует 37 тысяч квадратных метров.
По словам председателя ВЭБа Игорь Шувалов, ЦСКА готов предоставить офисы на своем стадионе для привлечения существенного денежного потока (до 70%).
"Мы достигли принципиальной договоренности, что «Почта России» станет якорным арендатором бизнес-центра, что позволит создать гарантированный денежный поток для клуба", - сказал Шувалов.
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