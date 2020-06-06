"Почта России" заплатит астрономическую сумму за аренду помещений на стадионе ЦСКА

Стало известно, сколько "Почта России" выложит за пятилетнюю аренду помещений на стадионе "ВЭБ Арена".

Компания с 2021 года будет пользоваться офисами и парковкой на футбольном объекте общей площадью 37 тысяч квадратных метров.

За аренду указанной территории "Почта России" заплатит более 7 миллиардов рублей.

Напомним, что "ВЭБ Арена" - домашний стадион московского ЦСКА.

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