Почти 14 лет "Реал" не завершал два матча подряд нулевыми ничьими

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Почти 14 лет "Реал" не завершал два матча подряд нулевыми ничьими

Впервые с марта 2006 года мадридский "Реал" дважды подряд сыграл вничью 0:0 в рамках Примеры.

Почти 14 лет назад "сливочные" расписали безголевые мировые с "Валенсией" и "Бетисом", а сейчас - с "Барселоной" и "Атлетиком".

Примечательно, что в 2006 году Зинедин Зидан выступал за "Реал" в качестве футболиста, а в 2019 году тренирует столичную команду.

Не пропустите: Зидан прокомментировал ничью с "Атлетиком". | http://soccernews.ru
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