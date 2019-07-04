Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии
Недавно "Ювентус" объявил о подписании французского центрального полузащитника Адриена Рабьо. Этот трансфер является достаточно громким с точки зрения скандалов вокруг футболиста и новой философии "старой синьоры", однако мы решили обратить внимание на другое обстоятельство – за последние 10 лет "Юве" стал настоящим мастодонтом в сфере подписания свободных агентов. Были неудачные попытки, а были и откровенно великолепные подписания. В конце концов, благодаря работе с игроками подобного статуса "зебры" смогли "поднять" почти 150 млн евро, не вложив ни цента в трансферную стоимость. Вот вам и работа! Сегодня вспоминаем 10 самых известных футболистов, которые приходили в "Юве" в статусе свободных агентов за последние 10 лет.
Фабио Каннаваро
Перешел - 2009 год, из "Реала"
Статистика - 33 матча
Ушел - 2010 год, "Аль-Ахли" бесплатно
Каннаваро поиграл в "Ювентусе", после ЧМ-2006 провел 3 успешных года в "Реале", а затем свободным агентом вернулся в Турин еще на один сезон. Дела пошли не слишком хорошо, ведь фаны считали его предателем, который покинул команду после "кальчополи" и понижения в классе.
Лука Тони
Перешел - 2011 год, из "Дженоа"
Статистика - 15 матчей, 2 гола
Ушел - 2012 год, "Аль-Наср", бесплатно
Прекрасно дебютировал за "Юве" 100-м голом в Серии А, но основным в "черно-белой" команде не стал. Вернувшись из короткого вояжа в ОАЭ, показывал прекрасную результативность в Италии. Однако это была уже "Верона", а в "Ювентусе" у Тони не сложилось.
Андреа Пирло
Перешел - 2011 год, из "Милана"
Статистика - 164 матча, 19 голов
Ушел - 2015 год, "Нью-Йорк Сити", бесплатно
Пирло был центральной фигурой возрожденного "Ювентуса" в начале 10-х годов. В 32 пережил вторую молодость под руководством Антонио Конте. За 4 сезона привел "старую Синьора" к 4 скудетто и стал лучшим глубинным плеймейкером того времени.
Поль Погба
Перешел - 2012 год, из "Манчестер Юнайтед"
Статистика - 178 матчей, 34 гола
Пошел - 2016, "Манчестер Юнайтед", 105 млн евро
Не продлил контракт с Манчестер Юнайтед, поскольку не получил в 18 лет полноценного шанса в первой команде. Алекс Фергюсон критиковал Поля за такой выбор, а "Ювентус" убедил его перейти в Италию и сделал из него самого дорогого футболиста мира, получив за Погбу более 100 млн евро.
Фернандо Льоренте
Перешел - 2013 год, из "Атлетика"
Статистика - 92 матча, 27 голов
Ушел - 2015 год, "Севилья", бесплатно
"Ювентус" подписал форварда, который 5 сезонов подряд забивал 10+ голов в Ла Лиге. После двух лет на "Ювентус Стэдиум" вернулся в Испанию на тех же условиях –бесплатно, так и не став ключевым в "Юве".
Кингсли Коман
Перешел - 2014 год, из ПСЖ
Статистика - 22 матча, 1 гол
Ушел - 2015 год, аренда в "Баварию", 7 млн евро; 2017, продажа в "Баварию", 21 млн евро
Приехал перспективным игроком, поехал перспективным игроком – вот такая судьба. Зато принес "старой синьоре" хорошие деньги. Сыграл в "Ювентусе" мало, но клуб заработал на нем почти 30 млн евро, сыграв на том, что Коман не видел перспектив в ПСЖ. Еще один пусть и менее яркий пример успешной работы менеджмента "бьянконери" с молодой амбициозной молодежью больших клубов.
Сами Хедира
Перешел - 2015 год, из "Реала"
Статистика - 123 матча, 21 гол
После разрыва крестообразной связки не сумел набрать в "Реале" прежнюю форму. "Ювентус" подписал Сами свободным агентом и вернул его на высокий уровень. Стабильный игрок основы последних лет, в этом сезоне много пропустил из-за повреждения. Учитывая последние приобретения команды, вряд ли Хедира будет получать регулярную игровую практику в будущем.
Нету
Перешел - 2015 год, из "Фиорентины"
Статистика - 22 матча
Ушел - 2017 год, "Валенсия", 7 млн евро
Бразильский голкипер просидел 2 сезона за спиной Джанлуиджи Буффона, а когда ему надоела роль вечного запасного, переехал в Валенсию. "Ювентус" заработал 7 млн евро.
Дани Алвес
Перешел - 2016, из "Барселоны
Статистика - 33 матча, 6 голов
Ушел - 2017 год, ПСЖ, бесплатно
Отдав 8 плодотворных лет "Барселоне", в 33 присоединился к "Ювентусу". Прилично поиграл один год на "Ювентус Стэдиум", обогатил свой запас трофеев чемпионатом и кубком Италии, вышел в финал Лиги Чемпионов и с согласия сторон отправился собирать титулы во Франции.
Эмре Джан
Перешел - 2018, из Ливерпуля
Статистика - 22 матча, 2 гола
На хорошем уровне отработал контракт с "Ливерпулем", но решил его не продлевать. Туринские мастера переговоров со свободными агентами склонили немца на свою сторону. Правда, пришлось оформить ему большую для Серии "А" зарплату и выдать солидный подписной бонус. Пока ничем фантастическим Эмре Джан не отличился.
Аарон Рэмзи
Перешел - 2019, из Арсенала
Заслужено хотел повышение оклада в новом контракте, однако "канониры" отказались от требований одного из своих лучших футболистов. "Ювентус" снова без проблем выиграл борьбу за бесплатного игрока у других грандов, выписав параллельно космическую для Италии зарплату, по которой Рэмзи станет самым высокооплачиваемым британцем в истории.
Адриен Рабьо
Перешел - 2019, из ПСЖ
Рабьо устал ждать, пока в ПСЖ увидят в нем ключевого игрока команды. Якобы он был готов продлить соглашение, но парижане не смогли удовлетворить финансовые аппетиты Адриена и его одиозной матери. По неофициальной информации, Рабьо уже имел на руках предварительный контракт с "Барселоной", но каталонцы отказались осуществлять переход и выплатили игроку компенсацию. Детали соглашения с "Ювентусом" пока остаются неизвестными. Говорят, что Рабьо получил 10 млн евро подъемных за переход, а также имеет зарплату в размере 7 млн евро в год.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17