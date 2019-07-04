Почти 150 млн евро из ничего! "Ювентус" умеет подписывать свободных агентов, мы расскажем о самых известных в последнем десятилетии

Недавно "Ювентус" объявил о подписании французского центрального полузащитника Адриена Рабьо. Этот трансфер является достаточно громким с точки зрения скандалов вокруг футболиста и новой философии "старой синьоры", однако мы решили обратить внимание на другое обстоятельство – за последние 10 лет "Юве" стал настоящим мастодонтом в сфере подписания свободных агентов. Были неудачные попытки, а были и откровенно великолепные подписания. В конце концов, благодаря работе с игроками подобного статуса "зебры" смогли "поднять" почти 150 млн евро, не вложив ни цента в трансферную стоимость. Вот вам и работа! Сегодня вспоминаем 10 самых известных футболистов, которые приходили в "Юве" в статусе свободных агентов за последние 10 лет.

Фабио Каннаваро

Перешел - 2009 год, из "Реала"

Статистика - 33 матча

Ушел - 2010 год, "Аль-Ахли" бесплатно

Каннаваро поиграл в "Ювентусе", после ЧМ-2006 провел 3 успешных года в "Реале", а затем свободным агентом вернулся в Турин еще на один сезон. Дела пошли не слишком хорошо, ведь фаны считали его предателем, который покинул команду после "кальчополи" и понижения в классе.

Лука Тони

Перешел - 2011 год, из "Дженоа"

Статистика - 15 матчей, 2 гола

Ушел - 2012 год, "Аль-Наср", бесплатно

Прекрасно дебютировал за "Юве" 100-м голом в Серии А, но основным в "черно-белой" команде не стал. Вернувшись из короткого вояжа в ОАЭ, показывал прекрасную результативность в Италии. Однако это была уже "Верона", а в "Ювентусе" у Тони не сложилось.

Андреа Пирло

Перешел - 2011 год, из "Милана"

Статистика - 164 матча, 19 голов

Ушел - 2015 год, "Нью-Йорк Сити", бесплатно

Пирло был центральной фигурой возрожденного "Ювентуса" в начале 10-х годов. В 32 пережил вторую молодость под руководством Антонио Конте. За 4 сезона привел "старую Синьора" к 4 скудетто и стал лучшим глубинным плеймейкером того времени.

Поль Погба

Перешел - 2012 год, из "Манчестер Юнайтед"

Статистика - 178 матчей, 34 гола

Пошел - 2016, "Манчестер Юнайтед", 105 млн евро

Не продлил контракт с Манчестер Юнайтед, поскольку не получил в 18 лет полноценного шанса в первой команде. Алекс Фергюсон критиковал Поля за такой выбор, а "Ювентус" убедил его перейти в Италию и сделал из него самого дорогого футболиста мира, получив за Погбу более 100 млн евро.

Фернандо Льоренте

Перешел - 2013 год, из "Атлетика"

Статистика - 92 матча, 27 голов

Ушел - 2015 год, "Севилья", бесплатно

"Ювентус" подписал форварда, который 5 сезонов подряд забивал 10+ голов в Ла Лиге. После двух лет на "Ювентус Стэдиум" вернулся в Испанию на тех же условиях –бесплатно, так и не став ключевым в "Юве".

Кингсли Коман

Перешел - 2014 год, из ПСЖ

Статистика - 22 матча, 1 гол

Ушел - 2015 год, аренда в "Баварию", 7 млн ​​евро; 2017, продажа в "Баварию", 21 млн евро

Приехал перспективным игроком, поехал перспективным игроком – вот такая судьба. Зато принес "старой синьоре" хорошие деньги. Сыграл в "Ювентусе" мало, но клуб заработал на нем почти 30 млн евро, сыграв на том, что Коман не видел перспектив в ПСЖ. Еще один пусть и менее яркий пример успешной работы менеджмента "бьянконери" с молодой амбициозной молодежью больших клубов.

Сами Хедира

Перешел - 2015 год, из "Реала"

Статистика - 123 матча, 21 гол

После разрыва крестообразной связки не сумел набрать в "Реале" прежнюю форму. "Ювентус" подписал Сами свободным агентом и вернул его на высокий уровень. Стабильный игрок основы последних лет, в этом сезоне много пропустил из-за повреждения. Учитывая последние приобретения команды, вряд ли Хедира будет получать регулярную игровую практику в будущем.

Нету

Перешел - 2015 год, из "Фиорентины"

Статистика - 22 матча

Ушел - 2017 год, "Валенсия", 7 млн ​​евро

Бразильский голкипер просидел 2 сезона за спиной Джанлуиджи Буффона, а когда ему надоела роль вечного запасного, переехал в Валенсию. "Ювентус" заработал 7 млн евро.

Дани Алвес

Перешел - 2016, из "Барселоны

Статистика - 33 матча, 6 голов

Ушел - 2017 год, ПСЖ, бесплатно

Отдав 8 плодотворных лет "Барселоне", в 33 присоединился к "Ювентусу". Прилично поиграл один год на "Ювентус Стэдиум", обогатил свой запас трофеев чемпионатом и кубком Италии, вышел в финал Лиги Чемпионов и с согласия сторон отправился собирать титулы во Франции.

Эмре Джан

Перешел - 2018, из Ливерпуля

Статистика - 22 матча, 2 гола

На хорошем уровне отработал контракт с "Ливерпулем", но решил его не продлевать. Туринские мастера переговоров со свободными агентами склонили немца на свою сторону. Правда, пришлось оформить ему большую для Серии "А" зарплату и выдать солидный подписной бонус. Пока ничем фантастическим Эмре Джан не отличился.

Аарон Рэмзи

Перешел - 2019, из Арсенала

Заслужено хотел повышение оклада в новом контракте, однако "канониры" отказались от требований одного из своих лучших футболистов. "Ювентус" снова без проблем выиграл борьбу за бесплатного игрока у других грандов, выписав параллельно космическую для Италии зарплату, по которой Рэмзи станет самым высокооплачиваемым британцем в истории.

Адриен Рабьо

Перешел - 2019, из ПСЖ

Рабьо устал ждать, пока в ПСЖ увидят в нем ключевого игрока команды. Якобы он был готов продлить соглашение, но парижане не смогли удовлетворить финансовые аппетиты Адриена и его одиозной матери. По неофициальной информации, Рабьо уже имел на руках предварительный контракт с "Барселоной", но каталонцы отказались осуществлять переход и выплатили игроку компенсацию. Детали соглашения с "Ювентусом" пока остаются неизвестными. Говорят, что Рабьо получил 10 млн евро подъемных за переход, а также имеет зарплату в размере 7 млн евро в год.

Игорь Малиенко | soccernews.ru