Почти 50 человек пострадали в результате столкновений возле "Камп Ноу" после Эль Класико

Десятки человек пострадали возле стадиона "Камп Ноу" накануне вечером и минувшей ночью.

Сообщается, что во время и после Эль Класико произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии.

Els últims aldarulls importants a Barcelona postsentència es van viure el 26 d'octubre a Via Laietana. La nit abans del 10A es van cremar alguns contenidors. Avui han tornat els enfrontaments amb els @mossos i un cos a cos directe. De nou barricades i també foam. pic.twitter.com/dNxPG1fXgu — Anna Punsí (@punsix) December 18, 2019

В итоге ранения, преимущественно незначительные, получили 46 человек.

Силовики для борьбы с протестующими применяли резиновые пули и дубинки.

MAJOR BREAKING: Riot police attacks pro-independence protesters outside the Camp Nou stadium. pic.twitter.com/69WW2tPnfx — Catalans for Yes (@CatalansForYes) December 18, 2019

Не пропустите: "Барселона" и "Реал" сыграли в нулевую ничью впервые за 17 лет. | http://soccernews.ru