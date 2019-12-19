Почти 50 человек пострадали в результате столкновений возле "Камп Ноу" после Эль Класико

Теги реал мадридбарселона

Почти 50 человек пострадали в результате столкновений возле "Камп Ноу" после Эль Класико

Десятки человек пострадали возле стадиона "Камп Ноу" накануне вечером и минувшей ночью.

Сообщается, что во время и после Эль Класико произошли столкновения между полицией и сторонниками независимости Каталонии.

В итоге ранения, преимущественно незначительные, получили 46 человек.

Силовики для борьбы с протестующими применяли резиновые пули и дубинки.

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