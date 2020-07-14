Почти чемпионский "отскок" с середняком лиги: "Реал" минимально победил "Гранаду" и расположился в 2 очках от чемпионства в Ла Лиге

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Почти чемпионский "отскок" с середняком лиги: "Реал" минимально победил "Гранаду" и расположился в 2 очках от чемпионства в Ла Лиге

"Барселона" после победы над "Вальядолидом" снова приблизилась к "Реалу" на расстояние одного очка, поэтому мадридцам на выезде в Гранаде нужно было побеждать. Конечно же, "бланкос" были фаворитами встречи, а тут еще и Карвахаль с Рамосом вернулись в основу после дисквалификаций. Планировалось, что для подопечных Зинедина Зидана матч станет веселой прогулкой. В первой половине первого тайма так и было. "Сливочные" сразу захватили инициативу и не стали затягивать с голами: на 5-й минуте Иско мощно пробил с дистанции под дальнюю штангу, заставив Руя Силву вступать в игру, а уже на 10-й счет был открыт – Мэнди получил передачу от Каземиро , обошел в штрафной Виктора Диаса и с острого угла зарядил под перекладину. На 16-й же гости раскатали шикарную контратаку: Модрич обыгрался с Иско в центре и выкатил пас на левый фланг Бензема, а тот вошел на край штрафной, качнул Виктора Диаса и пробил в дальний угол – 0:2. Казалось, что это начало разгрома.

Впрочем, "Реал" неожиданно остановился, а "Гранада" уже на 21-й минуте едва не отыграла один гол усилиями Фернандеса, который летел на замыкание высокой подачи – Куртуа в последний момент вынес ее. Гости в ответ забрали мяч и провели несколько атак без острого завершения, огрызнувшись одним заблокированным и одним неточным дальним ударом Карвахаля. За это "сливочных" едва не наказали на 36-й минуте, когда Азиз навесил на линию вратарской, а Дуарте пробил затылком в нижний угол – Куртуа спас "Реал"! Наказание за расточительность могло прилететь на 43-й и 44-й минутах: сначала Бензема мощно выстрелил под перекладину (сейв Силвы), а затем Иско пробил с отскока из центра штрафной – Санчес бросился под мяч! На перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу мадридцев.

Второй тайм неожиданно начался с быстрого гола "Гранады", который произошел благодаря обрезке Каземиро на 50-й минуте. Эррера перехватил мяч и отдал разрезную передачу на Мачисте, а тот вошел в штрафную и покатил между ног Куртуа – 1:2! Еще через две минуты сравнять счет мог Пуертас, получивший подачу со стандарта от Вико и пробил с разворота в дальний верхний угол – над перекладиной! Андалусийцы откровенно прижали "Реал", что на 60-й минуте едва не вылилось в гол Мачисте в касание после прострела Пуертаса – мяч прошел мимо ворот.

Зинедин Зидан на 64-й минуте снял Иско и Вальверде, бросив в бой Родриго с Асенсио. На некоторое время игру удалось выровнять – у "Гранады" до последней десятиминутки был лишь перспективный штрафной с близкой дистанции, однако Мачисте прямым ударом с него направил мяч на трибуны. Горячее стало в эндшпиле: на 80-й минуте у ворот Куртуа произошла паническая суета с фолом в атаке, а на 85-й Антонин пробил из пределов штрафной, заставив Тибо парировать перед собой – на добивание полетел Азиз, но Рамос вынес мяч с линии ворот! Еще через три минуты Жил Диаш замыкал подачу ударом мимо ворот, а в компенсированное время Монторо головой пробил выше. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "сливочных". Таким образом, "Реал" набрал 83 очка в турнирной таблице, восстановив гандикап над "Барселоной" в четыре зачетных балла за два тура до конца чемпионата. "Гранада", имея в активе 50 пунктов, держится на десятой позиции.

"Реал" играл с огнем… и выиграл

Матч "Реала" со скромной, но прочной и злой "Гранадой", считался последней надеждой на возрождение интриги в чемпионате. Андалусийцы честно постарались дать надежду "Барселоне", едва не отобрав очки, но "чуть-чуть" не считается – мадридцы одержали девятую победу в девятом туре после карантина. Теперь им нужно всего два зачетных балла, чтобы стать чемпионами. Впереди – поединки с "Вильярреалом" и "Леганесом". Казалось бы, пора вытаскивать шампанское, но встреча с Гранадой показала, что делать это рано – футбол "сливочных" оставляет "Барселоне" шанс. Можно было бы сказать, что ничего нового "Реал" на "Нуэво Лос Карменес" не продемонстрировал, добыв очередную победу на классе с минимальной затратой энергии, но победа над "Гранадой" отличается от поединков против "Сосьедада", "Эспаньола", "Хетафе", "Атлетика" или "Алавеса". Тогда мадридцы действительно включались на короткие промежутки времени и забивали или пенальти, или в начале второго тайма, но они ни разу не отдали контроль над игрой – соперник даже при пассивности "бланкос" ничего не мог им сделать. Да, "Реал" ничего особенного не показывал, но под конец игры имел бешеную статистику. Это были истинно чемпионские матчи, а вот с "Гранадой" произошел натуральный отскок.

"Реал" здорово начал, но остановился после второго гола. До перерыва на поле еще была более-менее равная игра, но на второй тайм команда Зидана не вышла – вышли какие-то другие футболисты. 10:3 по ударам, 3:1 в створ, 8:0 по ударам из пределов штрафной, 9:3 по ключевым передачами, выносы мяча с линии ворот, панические ситуации, гол – все это было в пользу скромной "Гранады". Да и за весь матч мадридцы наиграли всего на половину гола против 0,93 xG у "Гранады", а также уступили по количеству проникающих передач (3:4). В середине второго тайма игра выровнялась, но на большее "сливочных" не хватило. И это при счете 1:2! Желание экономить силы понятно и похвально, но подопечные Зинедина Зидана уже реально играют с огнем. Такой футбол, как в матче с "Гранадой", против "Вильярреала" и "Леганеса" может и не пройти. Конечно, вероятность чемпионства королевского клуба остается максимальной, но однозначно говорить о смерти интриги рано. С такой игрой "Реал" ее возродит уже в следующем туре.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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