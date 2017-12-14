Почти как Зидан: игрок молодежки "МК Донс" красиво забил с лета

В матче молодежных составов клубов третьего английского дивизиона "МК Донс" играл с "Кардиффом".

В этом поединке отличный гол забил молодой хавбек Томми Хоуп, отличившийся ударом с лета.

Видео: Классный гол Хоупа.

Этот гол напомним многим мяч, который забил Зинедин Зидан за "Реал" в финале Лиги Чемпионов против "Байера" (2:1).

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