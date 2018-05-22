Почти непобедимая "Барселона" и неконкурентные мадридцы: итоги сезона чемпионата Испании

Редакция SoccerNews подводит итоги завершившегося чемпионата Испании сезона 2017/2018.

Ожидания и ход борьбы

Перед началом сезона 2017/2018 букмекеры оценивали шансы "Реала" и "Барселоны" на золотые медали в Примере как равные. Болельщики были вправе ожидать упорной борьбы на протяжении всего сезона. Мадридцы готовились повторить прошлогодний успех и вновь стать лучшими в Испании и Европе, однако Зидан, наверное, немного переоценил возможности и мотивацию своих футболистов, так особо и не потратившись на трансферы.

А вот каталонцам было необходимо залатать огромную дыру в составе, которая появилась после отъезда Неймара в ПСЖ. "Барселона" подписала Дембеле, вернула на "Камп Ноу" Деулофеу и принялась обстреливать "Ливерпуль" предложениями по Коутиньо. Но клубы не смогли между собой договориться относительно перехода Филиппе летом, так что сезон "Барса" начала без него.

"Сливочные" стали терять контроль над ситуацией уже с первых туров, в то время как каталонцы сметали всех со своего пути. О чемпионстве подопечные Зидана окончательно забыли уже в конце 2017-го, когда отрыв между ними и "Барсой" достиг неотыгрываемых 15-ти очков. Королевский клуб подвергался жесткой критике, чередуя успешные игры с откровенно провальными.

Ну а больше всего доставалась лидеру команды – Криштиану Роналду, который наносил десятки ударов по воротам, однако в голы они, к сожалению для португальца, не превращались. А когда Криштиану все же набрал форму и стал демонстрировать феноменальную результативность, было уже поздно.

"Барселона" же обыгрывала всех подряд, ставя новые рекорды по матчам без поражений в чемпионате. Весной в гонку неожиданно вступил мадридский "Атлетико", сумевший серией побед приблизиться к "сине-гранатовым" на расстояние 5-ти очков. Однако в решающий момент и "матрасники" не выстояли, проиграв "Барсе" в очном противостоянии – случилось это в начале марта.

В чемпионстве "сине-гранатовых" уже не возникало сомнений, оставалась лишь одна интрига: сможет ли команда Вальверде пройти весь сезон без поражений? Каталонцы всего несколько раз за весь чемпионат были близки к тому, чтобы проиграть, а в 35-м туре они даже сумели выстоять в Эль Класико, играя целый тайм в меньшинстве. Но за тур до финиша Примеры "Барселона" все же прервала свою завидную серию, уступив там, где этого никто не ждал.

Ключевые матчи

"Реал" – "Барселона" – 0:3 (23.12.2017)

Мадридцы подходили к Эль Класико с пятиматчевой победной серией в активе. Виктория над "Барсой" могла вернуть их в чемпионскую гонку, ведь команды в таблице разделяли 11 очков, и у "сливочных" была одна игра в запасе. Но каталонцы вышли на поле "Сантьяго Бернабеу" и разорвали в пух и прах команду Зидана. На голы Суареса, Месси и Видаля "Реал" ничем ответить не смог, разве что удалением Карвахаля за полчаса до финального свистка. После этого поединка сомнений не осталось – "Реал" остается за бортом чемпионской гонки.

"Барселона" – "Атлетико" – 1:0 (04.03.2018)

В начале марта подопечные Симеоне получили хороший шанс побороться за чемпионство. Если бы "матрасники" выиграли на "Камп Ноу", отставание от каталонцев составило бы всего 2 очка. Однако "Атлетико" сыграл неубедительно, выбрав привычную оборонительную тактику, за что их и наказал своим голом Лионель Месси. Этот матч мог перевернуть чемпионскую гонку, но команда Вальверде не позволила "индейцам" даже начать мечтать о золотых медалях Примеры.

"Барселона" – "Реал" – 2:2 (06.05.2018)

Второе Эль Класико мало что решало в плане турнирной борьбы, ведь "Барселона" подходила к нему уже в статусе чемпиона. Однако матч отчетливо показал, что королевский клуб не был готов бороться за титул в текущем сезоне. Первый тайм завершился ничьей (1:1) и удалением Серджи Роберто, и многие болельщики ожидали, что подопечные Зидана дожмут своего соперника во второй половине.

Однако после перерыва "Барса" выглядела крайне мотивированной, выйдя вперед и получив еще несколько возможностей забить третий мяч. "Реал" без замененного в перерыве Криштиану Роналду был просто не в своей тарелке, однако все же сумел сравнять счет ближе к концовке поединка.

"Леванте" – "Барселона" – 5:4 (13.05.2018)

В отсутствие борьбы за чемпионство ценители Ла Лиги искали другие интриги во внутреннем первенстве, и одной из них была беспроигрышная серия "Барселоны". Она достигла 43 матчей и оборвалась в тот момент, когда этого никто не ждал. Фееричная перестрелка с "Леванте" завершилась победой валенсийцев со счетом 5:4, что означало конец сезону без поражений. В тот день на поле не было Лионеля Месси, однако большинство претензий стоило адресовать защитным построениям каталонцев.

Бомбардиры

Лионель Месси (34 гола)

Аргентинец вновь стал лучшим бомбардиром Примеры, заметно опередив своих ближайших преследователей. Также Лео делит первую строчку по ассистам с Форнальсом и Суаресом. Месси провел сезон на привычном запредельном уровне, в то время как его конкуренты заметно сдали. В превосходстве Лионеля не возникало сомнений с самого первого тура, поэтому исход бомбардирской гонки был предрешен уже осенью.

Криштиану Роналду (26 голов)

У португальца сезон не задался с самого его начала, а к концу 2017-го на его счету было всего 4 гола в чемпионате. Однако, начиная с января, Криштиану стал демонстрировать феноменальную статистику, обогнав тем самым по голам в Примере Луиса Суареса. Роналду всегда был на первом плане, и во второй половине сезона его старания принесли свои плоды. Ведь если бы португалец не вышел на свой привычный уровень, "Реал" и вовсе мог бы остаться без Лиги Чемпионов.

Луис Суарес (25 голов)

Форвард "Барселоны" получал немалую порцию критики в текущем сезоне, хотя и забивал относительно стабильно. Сейчас ходит немало слухов о возможном уходе Суареса из команды, однако вклад уругвайца в чемпионство сложно переоценить. Он всегда находился на острие и был готов завершить атаку свой команды, поучаствовав в 36 голах своей команды в чемпионате.

Яго Аспас (22 гола)

Испанский нападающий стал первым за 62 года игроком "Сельты", которому покорился рубеж в 20 голов в Примере. После возвращения из "Ливерпуля" в 2014-м Аспас показывает футбол высочайшего уровня, однако прошедший сезон стал для него поистине выдающимся. И это при том, что его клуб болтается в подвале турнирной таблицы. Вклад Яго в сохранение прописки в Примере очень велик, если быть точным 36% голов "Сельты" на счету 30-летнего форварада.

Очарования

Эренсто Вальверде

Каталонцы провели выдающийся чемпионат, потерпев в нем всего одно поражение. Сомнений в итоговом успехе подопечных Вальверде практически не было. Новый тренер заметно изменил стиль игры "сине-гранатовых", который дал сбой лишь в нескольких поединках сезона. Перед началом чемпионата многие довольно скептически относились к назначению Вальверде, однако его первый сезон у руля "Барселоны" однозначно можно признать удачным – Эрнесто вернул каталонцам звание сильнейшей команды страны.

"Валенсия"

В начале сезона "летучие мыши" уверенно шли вторыми, и многие заговорили о возвращении той сильной команды образца 2002/2004. Однако по ходу чемпионата "Валенсии" пришлось столкнуться со множеством проблем, но главную задачу "оранжевые" выполнили – финишировали в зоне Лиги Чемпионов. В этом безусловная заслуга главного тренера Марселино, который сформировал очень боевой состав, способный пошуметь и в еврокубках. Великолепно себя проявили Кондогбия, Парехо, Коклен, Гедеш, Родриго, Мурильо и другие футболисты, так что руководству клуба придется еще серьезно постараться, чтобы сохранить текущий состав.

Хоакин

36-летний полузащитник "Бетиса" даже в своем 17-м сезоне в высшем дивизионе продолжает не просто быть полезным, но и оставаться одним из лидеров своей команды. Его 4 гола и 7 ассистов на 8-ми разных позициях позволили подопечным Кике Сетьена финишировать в еврокубках. Будем надеяться, что Хоакин еще проявит себя в Лиге Европы, да и кто знает, сколько еще сезонов мы будем наблюдать за игрой испанца, вспоминать карьеру которого можно, начиная с Чемпионата Мира 2002 года.

Андрес Иньеста

Отдельно хотелось бы выделить легенду "Барселоны", который уже провел свой последний матч в каталонской футболке. Последние туры чемпионата болельщики с грустью наблюдали за игрой 34-летнего испанца, ведь они уже знали – Андрес уходит. Иньеста сыграл очень большую роль в чемпионстве "сине-гранатовых", выступая на пяти разных позициях в центре поля. Его контроль мяча и точность передач под 90% были чуть ли не единственным напоминанием от временах той великой доминирующей "Барселоны". Говорят, что Вальверде изменил каталонцев, посмотрим, что станет с позиционными атаками "сине-гранатовых" после ухода легенды.

Разочарования

"Реал"

Здесь можно объединить сразу несколько игроков и главного тренера. Зидан временами был просто беспомощен, потеряв контроль над командой. Слабый сезон получился у Роналду, Иско, Бэйла, Варана, Ковачича, учитывая уровень этих футболистов. А о молодежи мадридцев, в лице Тео, Себальоса, Льоренте, Майорале и Вальехо лучше и не вспоминать. "Сливочные" провалили чемпионат, очень сильно разочаровав своих болельщиков.

"Малага"

В предыдущих сезонах Примеры "анчоусы" выглядели вполне достойно, финишируя, в основном, в первой половине турнирной таблицы. Поэтому вылет команды из высшего дивизиона стал большой неожиданностью. Даже несмотря на летние потери нескольких ключевых игроков, 20-место с отставанием в 20 очков от спасительной 17-й строчки – это полный провал. А ведь еще не так давно "Малага" играла в еврокубках, новая же страница ее истории вряд ли понравится болельщикам команды.

Криштиану Роналду

Странно видеть второго бомабрдира Примеры в списке главных разочарований. Однако португалец сам задал себе такую планку, что 26 голов в чемпионате выглядят довольно слабым показателем. Роналду не мог навязать борьбу Месси за звание лучшего игрока Ла Лиги, показывая лишь бледную тень самого себя в первой части сезона. В самых важных матчах чемпионата Роналду был крайне неубедителен – стиль его игры не доставлял особых проблем соперникам, а как-то перестроиться Криштиану уже не мог. Да, португалец отдал всего себя в еврокубках, но во внутреннем первенстве Роналду не сделал ничего выдающегося.

Сборная сезона по версии SoccerNews

Вратарь: Ян Облак ("Атлетико")

Защита: Карвахаль ("Реал"), Пике ("Барселона"), Годин ("Атлетико"), Люка Эрнандес ("Атлетико")

Полузащита: Бускетс ("Барселона"), Кондогбиа ("Валенсия"), Каземиро ("Реал")

Нападение: Гризманн ("Атлетико"), Месси ("Барселона"), Суарес ("Барселона")

Сборная сезона по версии Whoscored

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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