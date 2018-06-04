Почти весь второй тайм финала Лиги Чемпионов Кариус играл с сотрясением мозга

Почти весь второй тайм финального матча Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус играл с сотрясением мозга.

Как информирует Sport Bild, травму 24-летний вратарь "красных" получил после столкновения с капитаном "сливочных" Серхио Рамосом. О наличии проблем со здоровьем у немца стало известно после того, как он по рекомендации своего клуба прошел медобследование в США.

Напомним, "Ливерпуль" определился с заменой для Кариуса. | soccernews.ru