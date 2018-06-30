Почти все игроки сборной Аргентины отказались общаться с журналистами после поражения от Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2018.

Футболисты "альбиселесте" проигнорировали представителей прессы, молча пройдя мимо них.

Исключением стал только полузащитник Хавьер Маскерано, объявивший о завершении карьеры в национальной сборной.

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