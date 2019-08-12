Почти все изображения Неймара исчезли из клубного магазина ПСЖ

Будущее форварда ПСЖ Неймара остается неопределенным.

Как сообщает AS, парижский клуб убрал почти все изображения бразильца из официального клубного магазина. Напомним, что ранее болельщики ПСЖ требовали ухода Неймара из клуба.

Этим летом Неймар изъявил желание покинуть ПСЖ и вернуться в "Барселону", однако переговоры между клубами проходят крайне сложно. На игрока также претендует "Реал".

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