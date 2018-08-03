Почувствуйте разницу: результативность "Реала" до и после трансфера Роналду

Статистика демонстрирует, что мадридский "Реал" был очень зависим от нападающего Криштиану Роналду в плане результативности.

Так, на протяжении периода с сезона 2001/02 по сезон 2008/09 "сливочные" забивали максимум 86 голов.

Летом 2009 года королевский клуб купил португальца, после чего голевые показатели команды резко выросли. Лишь в сезоне 2017/18 "Реал" не достиг отметки в 100 мячей. И этому есть объяснение - в данном сезоне Роналду не принимал участия в 11 матчах.

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