Почувствуйте разницу: результативность "Реала" до и после трансфера Роналду

9 Теги реал мадридкриштиану роналду

Почувствуйте разницу: результативность "Реала" до и после трансфера Роналду

Статистика демонстрирует, что мадридский "Реал" был очень зависим от нападающего Криштиану Роналду в плане результативности.

Так, на протяжении периода с сезона 2001/02 по сезон 2008/09 "сливочные" забивали максимум 86 голов. 

Летом 2009 года королевский клуб купил португальца, после чего голевые показатели команды резко выросли. Лишь в сезоне 2017/18 "Реал" не достиг отметки в 100 мячей. И этому есть объяснение - в данном сезоне Роналду не принимал участия в 11 матчах.

Не пропустите: Видеосравнение действий Мбаппе с 19-летними Месси и Роналду. | http://soccernews.ru

Комментарии
Денис

мудак он а не футболист .стоять и ждать мяча каждый может а.как отобрать или в оборону вернутся так его нету .

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Димка

кристина тупой гей и гавно как личность

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Mr. Goodbye

зато ты личность озуенная

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лал

ну как ты

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Улугбек

Реал быль с раналдом супер.в этом сезоне прошлие резултати не будеть.

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Алесандро

Тащил Реал как мог.

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Дмитрий

А может все-таки другое объяснение? Роналдо слишком старый уже?

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Алекс

Дмитрий ты уверен что старый?У него показатели здоровья как у 20 летнего показали он и до сорока на таком уровне будет бомбить

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Богдан

Роналдо-старый. А Роналду, про которого речь, ещё поиграет

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