Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ
ПСЖ – "Страсбур"
Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Томас Леонард
Субботнюю программу матчей 26-го тура французской Лиги 1 откроет поединок между ПСЖ и "Страсбуром". Лидер чемпионата примет новичка дивизиона, который вернулся в элиту французского футбола после 10-летней паузы. Вернулся, нужно отметить, успешно. В матче первого круга "гонщики" смогли нанести поражение подопечным Унаи Эмери (2:1), которое долгое время оставалось единственным в пассиве парижан.
ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, имея 65 очков и перевес в 9 баллов над своим ближайшим преследователем "Монако". В минувшие выходные подопечные Унаи Эмери обыграли на выезде "Тулузу" с минимальным счетом 1:0. Это была третья подряд победа парижан без пропущенных голов. У себя дома лидер чемпионата выиграл 12 предыдущих матчей в Лиге. В семи случаях ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. А в девяти поединках он забивал минимум три гола. Не проигрывает же ПСЖ в родных стенах 35 матчей подряд, выиграв 29 из них.
В минувшую среду парижан постигло большое разочарование, после поражения на выезде от мадридского "Реал" (1:3), которое поставило под сомнение выход клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поэтому крайне сложно оценить актуальное состояние команды: может быть парижане выйдут на поле разъяренными и буквально разорвут гостей, а может, апатично опустят руки и позволят случиться второй осечке кряду? Первый вариант кажется более очевидным: во-первых, ничего непоправимого пока не произошло, во-вторых, дома ПСЖ уж очень хорош: на данный момент "принцы" выиграли на "Парк де Пренс" 16 поединков кряду.
"Страсбур" перед отчетной встречей занимает 13-е место, имея в активе 30 очков. В минувшее воскресенье "гонщики" обыграли на своем поле "Труа" со счетом 2:1. Это была лишь вторая победа команды за семь последних туров, тогда как в пяти остальных встречах эльзасцы непременно проигрывали. Причем на этом отрезке "Страсбур" ни разу не сыграл на ноль, а в шести случаях пропускал не менее двух мячей. На выезде он проиграл три матча подряд с общим счетом 1:7.
Однако в целом "гонщики" проводят неплохой сезон, как для новичка элиты. Стоит отметить, что "Страсбур" пробился в четвертьфинал Кубка Франции, а в Кубке Лиги с боем уступил все тому же ПСЖ (2:4). Что касается личных встреч между командами, то в рамках чемпионата, до поражения в текущем розыгрыше турнира, ПСЖ проиграл "Страсбуру" всего 1 из 20 предыдущих матчей, одержав 15 побед и четыре раза сыграв вничью.
Интересные факты противостояния ПСЖ и "Страсбура":
ПСЖ никогда не проигрывал "Страсбуру" на своем поле
Победная домашняя серия парижан в противостоянии с "гонщиками" длится 7 игр
На внутренней арене ПСЖ выиграл шесть матчей кряду
В матче первого круга "Страсбур" нанес поражение парижанам со счетом 2:1
Ориентировочные составы на игру:
ПСЖ: Ареоля – Менье, Силва, Маркиньос, Юри, Диарра, Дракслер, Пасторе, Ди Мария, Кавани, Неймар.
"Страсбур": Укиджа – Фулькье, Мартинес, Коне, Лала, Ахолу, Гонсалвес, Льенар, Мартен, Блайяк, Терье.
Прогноз на матч ПСЖ – "Страсбур":
Можно не сомневаться, что ПСЖ захочет взять реванш у "гонщиков" и за поражение в первом круге и реабилитироваться перед собственными болельщиками за фиаско в Мадриде. В такой ситуации рассчитывать на что-либо "Страсбуру" бессмысленно. Тем более что будущий оппонент парижан крайне слабо выглядит в гостевых встречах.
Букмекеры, возможно, чересчур сулят хозяевам поля безальтернативную победу. На успех ПСЖ средний коэффициент равен 1.06 баллов. И, напротив, в успех гостей никто не верит, оценивая их победу в среднем в 31 балл. В общем, цифры говорят сами за себя.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|68
|2
|Монако
|26
|56
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|25
|48
|5
|Монпелье
|26
|38
|6
|Нант
|25
|38
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ренн
|26
|35
|9
|Ницца
|25
|34
|10
|Генгам
|26
|34
|11
|Сент-Этьен
|26
|33
|12
|ФК Кан
|26
|32
|13
|Дижон
|25
|31
|14
|Страсбур
|26
|30
|15
|Труа
|25
|27
|16
|Тулуза
|26
|27
|17
|Амьен
|26
|26
|18
|Лилль
|25
|26
|19
|Анжер
|26
|25
|20
|Метц
|26
|18