Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ

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Под горячую руку лидера: "Страсбур" едет в гости к разъяренному ПСЖ

ПСЖ – "Страсбур" 

Стадион: "Парк де Пренс" (Париж, Франция)

Начало матча: 19:00

Арбитр: Томас Леонард

Субботнюю программу матчей 26-го тура французской Лиги 1 откроет поединок между ПСЖ и "Страсбуром". Лидер чемпионата примет новичка дивизиона, который вернулся в элиту французского футбола после 10-летней паузы. Вернулся, нужно отметить, успешно. В матче первого круга "гонщики" смогли нанести поражение подопечным Унаи Эмери (2:1), которое долгое время оставалось единственным в пассиве парижан.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, имея 65 очков и перевес в 9 баллов над своим ближайшим преследователем "Монако". В минувшие выходные подопечные Унаи Эмери обыграли на выезде "Тулузу" с минимальным счетом 1:0. Это была третья подряд победа парижан без пропущенных голов. У себя дома лидер чемпионата выиграл 12 предыдущих матчей в Лиге. В семи случаях ему удавалось оставить собственные ворота в неприкосновенности. А в девяти поединках он забивал минимум три гола. Не проигрывает же ПСЖ в родных стенах 35 матчей подряд, выиграв 29 из них.

В минувшую среду парижан постигло большое разочарование, после поражения на выезде от мадридского "Реал" (1:3), которое поставило под сомнение выход клуба в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поэтому крайне сложно оценить актуальное состояние команды: может быть парижане выйдут на поле разъяренными и буквально разорвут гостей, а может, апатично опустят руки и позволят случиться второй осечке кряду? Первый вариант кажется более очевидным: во-первых, ничего непоправимого пока не произошло, во-вторых, дома ПСЖ уж очень хорош: на данный момент "принцы" выиграли на "Парк де Пренс" 16 поединков кряду.

"Страсбур" перед отчетной встречей занимает 13-е место, имея в активе 30 очков. В минувшее воскресенье "гонщики" обыграли на своем поле "Труа" со счетом 2:1. Это была лишь вторая победа команды за семь последних туров, тогда как в пяти остальных встречах эльзасцы непременно проигрывали. Причем на этом отрезке "Страсбур" ни разу не сыграл на ноль, а в шести случаях пропускал не менее двух мячей. На выезде он проиграл три матча подряд с общим счетом 1:7.

Однако в целом "гонщики" проводят неплохой сезон, как для новичка элиты. Стоит отметить, что "Страсбур" пробился в четвертьфинал Кубка Франции, а в Кубке Лиги с боем уступил все тому же ПСЖ (2:4). Что касается личных встреч между командами, то в рамках чемпионата, до поражения в текущем розыгрыше турнира, ПСЖ проиграл "Страсбуру" всего 1 из 20 предыдущих матчей, одержав 15 побед и четыре раза сыграв вничью.   

Интересные факты противостояния ПСЖ и "Страсбура":

ПСЖ никогда не проигрывал "Страсбуру" на своем поле 

Победная домашняя серия парижан в противостоянии с "гонщиками" длится 7 игр

На внутренней арене ПСЖ выиграл шесть матчей кряду

В матче первого круга "Страсбур" нанес поражение парижанам со счетом 2:1

Ориентировочные составы на игру:

ПСЖ: Ареоля – Менье, Силва, Маркиньос, Юри, Диарра, Дракслер, Пасторе, Ди Мария, Кавани, Неймар.

"Страсбур": Укиджа – Фулькье, Мартинес, Коне, Лала, Ахолу, Гонсалвес, Льенар, Мартен, Блайяк, Терье.

Прогноз на матч ПСЖ – "Страсбур":

Можно не сомневаться, что ПСЖ захочет взять реванш у "гонщиков" и за поражение в первом круге и реабилитироваться перед собственными болельщиками за фиаско в Мадриде. В такой ситуации рассчитывать на что-либо "Страсбуру" бессмысленно. Тем более что будущий оппонент парижан крайне слабо выглядит в гостевых встречах.

Букмекеры, возможно, чересчур сулят хозяевам поля безальтернативную победу. На успех ПСЖ средний коэффициент равен 1.06 баллов. И, напротив, в успех гостей никто не верит, оценивая их победу в среднем в 31 балл. В общем, цифры говорят сами за себя.     

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 26 68
2 Монако 26 56
3 Марсель 25 52
4 Лион 25 48
5 Монпелье 26 38
6 Нант 25 38
7 Бордо 25 35
8 Ренн 26 35
9 Ницца 25 34
10 Генгам 26 34
11 Сент-Этьен 26 33
12 ФК Кан 26 32
13 Дижон 25 31
14 Страсбур 26 30
15 Труа 25 27
16 Тулуза 26 27
17 Амьен 26 26
18 Лилль 25 26
19 Анжер 26 25
20 Метц 26 18
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