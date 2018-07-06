Под петицией о переигровке матча Колумбия - Англия подписались более 250 тысяч человек

На сайте change.org создана петиция с требованием переиграть матч 1/4 финала ЧМ-2018 Колумбия - Англия (1:1, по пенальти - 3:4).

По состоянию на 6 июля ее подписали 277 467.

В петиции говорится, что судьи принимали нечестные решения в отношении колумбийской сборной. Так, они считают несправедливым пенальти в ворота колумбийцев.

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