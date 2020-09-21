"Под пристальным взглядом Миранчука". "Аталанта" опубликовала фото с тренировки

Теги алексей миранчукаталанта

"Под пристальным взглядом Миранчука". "Аталанта" опубликовала фото с тренировки

"Аталанта" продолжает готовиться в матчу 2-го тура чемпионата Италии с "Торино".

Пресс-служба команды в инстаграме выложила фотографию с тренировки. На снимке новичок команды Алексей Миранчук внимательно смотрит вдаль. 

"Делает заметки. 

Под пристальным взглядом Миранчука", - написала пресс-служба бергамасков.

Напомним, футболист перешел в итальянский клуб в нынешнее трансферное окно из "Локомотива", но из-за травмы пока не дебютировал за "Аталанту".

Не пропустите: "Аталанта" Миранчука разгромила клуб Серии С в товарищеском матче| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК

Защитник "Барселоны" Ваге ушел в аренду в ПАОК

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов