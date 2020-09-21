"Под пристальным взглядом Миранчука". "Аталанта" опубликовала фото с тренировки
"Аталанта" продолжает готовиться в матчу 2-го тура чемпионата Италии с "Торино".
Пресс-служба команды в инстаграме выложила фотографию с тренировки. На снимке новичок команды Алексей Миранчук внимательно смотрит вдаль.
"Делает заметки.
Под пристальным взглядом Миранчука", - написала пресс-служба бергамасков.
Напомним, футболист перешел в итальянский клуб в нынешнее трансферное окно из "Локомотива", но из-за травмы пока не дебютировал за "Аталанту".
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