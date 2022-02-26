Под санкции ЕС попали три спонсора клубов РПЛ
Евросоюз объявил о введении новых санкций против России из-за ситуации на Украине.
Под ограничительные меры попали ряд компаний, в том числе "РЖД", банк "Открытие" и корпорация "Ростех".
Напомним, что "РЖД" является владельцем "Локомотива", "Открытие" сотрудничает со "Спартаком", а "Ростех" спонсирует тульский "Арсенал".
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