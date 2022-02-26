Под санкции ЕС попали три спонсора клубов РПЛ

Теги арсенал тулалокомотив москваспартак москва

Под санкции ЕС попали три спонсора клубов РПЛ

Евросоюз объявил о введении новых санкций против России из-за ситуации на Украине.

Под ограничительные меры попали ряд компаний, в том числе "РЖД", банк "Открытие" и корпорация "Ростех".

Напомним, что "РЖД" является владельцем "Локомотива", "Открытие" сотрудничает со "Спартаком", а "Ростех" спонсирует тульский "Арсенал".

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