Поданы апелляции на продление ареста братьев Кокориных и Протасовицкого
Вслед за подачей апелляции на продление ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева были обжалованы и аналогичные судебные решения по другим фигурантам уголовного дела - нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и другу спортсменов Александру Протасовицкому.
"По всем фигурантам поданы жалобы. Если цель содержания под стражей Кокорина-младшего это приведение в исполнение наказания по ещё не постановленному приговору - то она действительно будет оптимально достигаться путём нахождения Кирилла в изоляторе в течение года. Если же цель - это отправления правосудия, то не будет", - цитирует адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барика агентство "РИА Новости".
Напомним, что в прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест всех обвиняемых по этому производству до сентября текущего года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12