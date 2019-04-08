Поданы апелляции на продление ареста братьев Кокориных и Протасовицкого

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Поданы апелляции на продление ареста братьев Кокориных и Протасовицкого

Вслед за подачей апелляции на продление ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева были обжалованы и аналогичные судебные решения по другим фигурантам уголовного дела - нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и другу спортсменов Александру Протасовицкому.

"По всем фигурантам поданы жалобы. Если цель содержания под стражей Кокорина-младшего это приведение в исполнение наказания по ещё не постановленному приговору - то она действительно будет оптимально достигаться путём нахождения Кирилла в изоляторе в течение года. Если же цель - это отправления правосудия, то не будет", - цитирует адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барика агентство "РИА Новости".

Напомним, что в прошлую среду Пресненский суд Москвы продлил арест всех обвиняемых по этому производству до сентября текущего года.

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