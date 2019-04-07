Подарки футбольного континента. Десять лучших южноамериканских игроков в мире

Южная Америка всегда дарила нам великих футболистов. Даже несмотря на бедность и плохую инфраструктуру многие ведущие звёзды приходят именно оттуда. В конце концов, зачем футбол без латинского задора и красоты?

Список получился интересным. Например, оказалось, что из десятки лучших лишь один футболист выступает в Германии. По два защищают цвета команд из Серии А, Примеры и АПЛ. Удивительно, но во французской Лиге 1 есть аж три топовых южноамериканца – так сразу и не подумаешь.

Похоже, времена доминирования бразильцев ушли в прошлое – в основном здесь мы говорим про аргентинцев.

10. Хамес Родригес (Колумбия, «Бавария»)

Колумбийский полузащитник выступает за «Баварию» на правах аренды из «Реала», куда он вскоре вернётся. В этом сезоне ему было тяжело: травмы то и дело мешали по-настоящему о себе заявить, но стоит ему выйти на поле, как Хамес напоминает, почему его в своё время купили за огромную сумму.

В Бундеслиге у него семь голов за 17 матчей, а также три результативных передачи. В ЛЧ и Кубке Германии он провёл ещё шесть игр, но забить не смог.

Не так давно в ворота «Майнца» он оформил хет-трик. Как всегда, предсказать его действия сложно – Хамес всегда готов удивить своей техникой и изобретательностью. Учитывая нынешнюю форму, колумбиец запросто может считаться десятым лучшим южноамериканцем в мире.

9. Алекс Сандро (Бразилия, «Ювентус»)

Пока что не суперзвезда, Алекс Сандро мог якобы перейти в команду Жозе Моуринью этом летом, но решил остаться в Италии, где завоевал статус одного из лучших защитников мира.

«Ювентус» без него представить невозможно. Можно ругать Сандро за то, что он не забил ни гола, но зато он записал в свой актив три результативных паса. Он универсален, и дважды выступал в роли левого полузащитника.

Бразилец техничен и быстр, поэтому на флангах всегда опасен. Он особо хорош в защите благодаря отборам и умению начинать контратаки.

8. Маркиньос (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»)

Независимо от результатов в ЛЧ, ПСЖ остаётся командой устрашающей – во многом благодаря первоклассным исполнителям вроде Маркиньоса. Все помнят Неймара и Ди Марию, но о защитниках забывают.

Маркиньос очень универсальный игрок, который способен и в центре защиты помочь, и в роли опорника. Он не самый быстрый в лиге, но зато выбирает позицию с умом. Он помогает и обороне, и полузащите – с одинаковым успехом.

Бразилец опасен и в штрафной соперника, особенно во время стандартов. Он уже забил четыре гола за 36 матчей. Он великолепный распасовщик в самом сердце команды, которая во многом от него зависит.

7. Алехандро Гомес (Аргентина, «Аталанта»)

Алехандро Гомес – или Папу, как его называют в Италии – завоевал обожание трибун своими выступлениями в футболке с десятым номером «Аталанты». Он – главный креативщик в клубе, способный играть как слева, так в центре полузащиты. Может Папу выступать как в качестве атакующего полузащитника, так и второго нападающего или даже центрфорварда. Впрочем, больше всего ему по душе быть вторым нападающим.

Аргентинец умело удерживает мяч и вовлекает в игру партнёров. Он отличный дрибблер и распасовщик. Гомес полезен во время стандартов, но может и сам создать момент из пустоты.

Это пока что лучший сезон для бывшего игрока харьковского «Металлиста». Он отметился девятью голами в 35 играх и сделал столько же голевых пасов.

6. Фернандиньо (Бразилия, «Манчестер Сити»)

Фернандиньо – самое важное звено в системе Пепа Гвардиолы. Без бразильца в обойме «горожане» всегда кажутся более уязвимыми. Каталонский специалист использует его как защитный экран, позволяющий атаковать в своё удовольствие не боясь открыться перед нападающими соперника.

Фернандиньо так хорош, что с ним вместе играют два атакующих полузащитника, вольные делать, что хочется. Пока они идут на соперника, Фернандиньо подбирает мячи, отпугивает соперника и дирижирует игрой. Он великолепный распасовщик, знающий толк в дальних мячах.

Полузащитник чаще всего обороняется, но, как и любой его соотечественник, не прочь порой мародёрствовать в штрафной соперника. В его активе три голевых передачи и один забитый мяч.

5. Эдинсон Кавани (Уругвай, «Пари Сен-Жермен»)

32-летний уругваец остаётся одним из самых опасных нападающих мира. В этом сезоне у него было много травм, что сказалось на статистике. Но когда он на поле, он хорош.

Кавани – сильный центрфорвард, умеющий удерживать мяч и развивать атаки. Он хорош на втором этаже, но лучше всего он завершает атаки.

В Лиге 1 он может похвастаться 17 голами за 16 игр. Во всех турнирах он забил 22 гола за 27 матчей. На его счету также пять результативных передач. Никакие травмы не помешают ему считаться пятым лучшим южноамериканским футболистом в мире.

4. Анхель Ди Мария (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»)

В этом сезоне аргентинец ну очень хорош в ПСЖ. Очень стабильный вингер способен играть как справа, так и слева, а также в качестве второго нападающего. На любой позиции он одинаково опасен.

Ди Мария не только быстрый, но и очень техничный, с убойной левой. Аргентинец известен кручёными ударами и невероятной силой, с которой он прикладывается к мячу. Он очень полезен при штрафных, и раздаёт прекрасные сквозные пасы.

Анхель забил 16 голов за 39 матчей и сделал 13 результативных передач.

3. Луис Суарес (Уругвай, «Барселона»)

С этого момента список становится очень предсказуемым – но это и закономерно. Луис Суарес отказывается стареть и вновь поражает своими выступлениями за «Барсу», пусть в его игре и прослеживается чуть больше ошибок – например, в той игре с «Реалом». Статистика не врёт: 21 гол за 39 матчей во всех турнирах – не шутка. 11 результативных передач тоже заслуживают уважения.

Уругваец техничен и любит играть на коротке рядом со штрафной соперника. Он не жадный, и часто дарит моменты одноклубникам. Он также способен выдавать точные кроссы через всё поле для начала острой контратаки.

2. Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)

В этом сезоне Кун Агуэро ну очень хорош. Он лучший бомбардир своей команды и главное её оружие в битве за чемпионство. В Англии он также лидирует в гонке за «золотую бутсу».

Аргентинец – мастер завершать атаки. Несмотря на небольшие габариты, он способен без проблем удерживать мяч. Он полезен на маленьких пространствах и мастерски раздаёт пасы. Помимо этого, он крайне умён, что помогает ему находить слабину в любой защите. Он также обладает пушечным ударом.

В этом сезоне Агуэро забил 18 голов за 26 матчей в АПЛ, или 28 голов за 37 матчей во всех турнирах.

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

Когда мы говорим о лучшем в мире – не важно, из какой страны или континента – на ум сразу приходит имя Месси. Но первое место в рейтинге он получает не за выслугу лет, а за потрясающую форму в этом сезоне.

Проще говоря, аргентинец – гений, способный на чудеса у штрафной соперника. Чуть ли не каждый матч он выдаёт по шедевру – да такому, что даже соперник впечатляется. Месси забивает, раздаёт пасы и вдохновляет других на новые свершения.

Капитан каталонцев уже записал на свой счёт 39 голов за 37 игр во всех турнирах. Он сделал 15 голевых передач и наверняка выиграет «золотую бутсу». Лео Месси не только сильнейший южноамериканский игрок, но и просто лучший в мире.

Юрий Сергеев

