"Подарок небес": Хави ярко высказался об Обамеянге

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"Подарок небес": Хави ярко высказался об Обамеянге

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави очень доволен игрой нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Обамеянг - это подарок небес. Дело не только в его голах, но и в том, как он тренируется, в его профессионализме. Он пример для всей команды", - цитирует Хави ESPN.

Напомним, что в конце января Обамеянг бесплатно перешёл в "Барсу" из "Арсенала", он сыграл 9 матчей и забил 6 голов. 

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