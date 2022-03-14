"Подарок небес": Хави ярко высказался об Обамеянге
Фото твиттер "Барселоны"
Наставник "Барселоны" Хави очень доволен игрой нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.
"Обамеянг - это подарок небес. Дело не только в его голах, но и в том, как он тренируется, в его профессионализме. Он пример для всей команды", - цитирует Хави ESPN.
Напомним, что в конце января Обамеянг бесплатно перешёл в "Барсу" из "Арсенала", он сыграл 9 матчей и забил 6 голов.
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|20
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
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|Леганес
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