"Подарок небес": Хави ярко высказался об Обамеянге

Фото твиттер "Барселоны"

Наставник "Барселоны" Хави очень доволен игрой нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

"Обамеянг - это подарок небес. Дело не только в его голах, но и в том, как он тренируется, в его профессионализме. Он пример для всей команды", - цитирует Хави ESPN.

Напомним, что в конце января Обамеянг бесплатно перешёл в "Барсу" из "Арсенала", он сыграл 9 матчей и забил 6 голов.

Не пропустите: Отец Месси работает над возвращением сына в "Барселону". | http://soccernews.ru