Подарок от Нуху: ЦСКА побеждает "Янг Бойз"
Московский ЦСКА в рамках плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов отправился в Швейцарию, где встретился с "Янг Бойз", который до этого выбил киевское "Динамо".
Швейцарцы активно начали встречу, надеясь забить быстрый гол. На третьей минуте Акинфеев вступил в игру, прервав острейшую фланговую передачу на Оаро, а затем отразил удар Раве с правого края штрафной. Армейцы на первых минутах практически не атаковали, швейцарцы же также постепенно снизили темп и успокоились. ЦСКА действовал пассивно и академично, первый опасный удар по воротам Бальмоса произошел только на 25 минуте, когда на дальний удар решился Витиньо, но в створ так и не попал. Швейцарцы на это ответили ударом головой от Сулеймани, который целил под перекладину, но в итоге мяч опустился на ворота. Затем скорость снова упала, и последние минуты первого тайма прошли в пешеходном темпе.
В самом начале второй половины игры швейцарцы снова едва не забили, когда Василий Березуцкий подарил мяч Ассале, который прорывался к воротам и едва не вышел на свидание с вратарем, однако в решающий момент замешкался, и его успел накрыть Васин. Тут же ЦСКА провел свою атаку: Головин нашел Фернандеса на правом углу вратарской, Марио принял мяч на грудь, а затем пробил в дальний угол, но вратарь "Янг Бойз" отразил игровой снаряд ногой.
С течением времени швейцарцы стали атаковать все опаснее, они полностью переиграли армейцев по ударам, выстрелам в створ, угловым. На 58 минуте Бертоне стрелял по воротам, но попал в Игнашевича, в следующей атаке Сулеймани навешивал с фланга, а мяч едва не юркнул в сетку, однако Акинфеев успел выбить его на угловой. Самый же реальный момент в игре упустил Оаро, который в касание пробивал под перекладину после передачи Бенито, но Акинфеев продемонстрировал свою реакцию, в прыжке переведя мяч за лицевую.
ЦСКА не часто подходил к владениям Бальмоса, казалось, что армейцы играют на ничью, которая казалось очень реальной, однако иного мнения был игрок "Янг Бойз" Нуху. Казим на последних минутах в простейшей ситуации пробил головой по своим воротам, не заметив что Бальмос вышел далеко в поле. Вратарь попытался среагировать, однако вынес его уже после того, как "круглый" пересек линию.
ЦСКА победил в Швейцарии и теперь армейцам необходимо закрепить успел в Москве.
"Янг Бойз" – ЦСКА 0:1
Гол: Нуху в свои ворота, 90 – 0:1
"Янг Бойз": Бальмос, Бенито, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бертоне, Раве (Фасснахт, 73), Саного, Сулеймани, Оаро, Ассале (Нсале, 85).
ЦСКА: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев (Миланов, 73), Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 (Натхо, 90))
Вячеслав Горбачев
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