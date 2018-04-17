Подберезкин: "Летом мог перейти в "Спартак"

Полузащитник казанского "Рубина" Вячеслав Подберезкин рассказал об интересе, который к нему проявлял московский "Спартак".

"Летом слышал, что могу перейти в "Спартак". Интерес был осторожный, и до конкретики, как я понял, не дошло. Вообще, я не сильно хотел уходить из "Краснодара", но сменить обстановку было желание, и на эту тему с агентом разговаривали. В тот момент был вариант со "Спартаком", а сейчас я - с "Рубином", чему очень рад", - цитирует 25-летнего хавбека Реальное время.

Напомним, в текущем сезоне Самедов надеется выиграть два трофея. | soccernews.ru