Подберезкин переходит в "Рубин"

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Подберезкин переходит в "Рубин"

Полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин вскоре станет игроком казанского "Рубина".

Как сообщают российские СМИ, клубы уже согласовали аренду 25-летнего футболиста до конца текущего сезона.

А следующим летом "Краснодар" и "Рубин" дополнительно обсудят, будет ли выкуплен трансфер Подберезкина.

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