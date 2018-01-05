Подберёзкин стал игроком "Рубина"

"Рубин" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника "Краснодара" Вячеслава Подберёзкина.

Казанский клуб арендовал 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Сегодня хавбек прошёл медобследование вместе с новыми партнёрами по команде, а в субботу игроки "Рубина" улетают в ОАЭ на тренировочные сборы.

В этом сезоне Подберезкин сыграл за "Краснодар" 11 матчей, результативными действиями не отличался.

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