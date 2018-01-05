Подберезкин: "Я долго не раздумывал насчет перехода в "Рубин"

Полузащитник Вячеслав Подберезкин прокомментировал свой переход из "Краснодара" в "Рубин"​.

"Хочется попробовать здесь свои силы, поработать с тренером. Агенты позвонили, сказали, что есть интерес и договариваются об этом. Долго не раздумывал. Мне сказали, я согласился. "Рубин" – команда с богатой историей. Когда я был на Мальдивах и играл в футбол, один из руководителей отеля лестно отзывался о "Рубине". Говорил, что приезжали футболисты из России и первым делом вспомнил "Рубин". Это клуб с богатой историей. Очень рад, что здесь оказался. Моя задача – влиться в коллектив, получать как можно больше игровой практики и доказывать свою состоятельность", - приводит слова Подберезкина официальный сайт клуба.

Напомним, что "Рубин" арендовал футболиста до лета этого года с правом последующего выкупа.

В этом сезоне 25-летний Подберезкин провел за "Краснодар" 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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