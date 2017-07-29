Поддубский: "Быстрый гол ЦСКА нас смутил"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА в матче третьего тура чемпионата России.

"Быстрый гол смутил. Появилась нервозность, много брака. В перерыве я с ребятами поговорил, успокоил их. Но всё равно присутствовала нервозность. Нам тяжело. Состав остался практически тот же, что и в ФНЛ. Будем доукомплектовываться" - сказал Поддубский.

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