Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" очень хотели выиграть"

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Поддубский: "Игроки "СКА-Хабаровск" очень хотели выиграть"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский поделился эмоциями после матча 12-го тура чемпионата России против "Ростова".

"Ребята очень хотели выиграть. Благодарен им за то, что мы добыли три очка. После пропущенного гола не бросили вёсла, а играли только на победу. У нас каждая игра как финал. В каждом матче надо биться, показывать игру и добиваться результата. Знали наше положение в турнирной таблице перед матчем, надо выбираться из зоны вылета" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" – "Ростов". | http://soccernews.ru

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