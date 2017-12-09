Поддубский: "Очень легко пропустили голы от "Рубина"

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Поддубский: "Очень легко пропустили голы от "Рубина"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский подвёл итоги матча 20-го тура чемпионата России против "Рубина".

"Очень легко пропустили голы. Вроде не было ничего такого, напряга. Но такие голы пропускать. Ну и в атаке сыграли слабо. Проблемы с составом. Много у нас травмированных. Счёт налицо. К сожалению, находимся на последнем месте. Не хватает опыта нам. Были хорошие игры, где мы вели в счёте, но, к сожалению, упускали победы на последних минутах. Это главный недостаток" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "Рубин" - "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru

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