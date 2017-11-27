Поддубский: "Претензий к игрокам нет, сыграли достойно"

Теги локомотив москваска хабаровскалексей поддубский

Поддубский: "Претензий к игрокам нет, сыграли достойно"Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче Премьер-Лиги московскому "Локомотиву".

"Обидное поражение. Недотерпели. Было много борьбы, мало моментов. Ребята выложились полностью и выглядели достойно. Результат отрицательный, но претензий к футболистам нет. Все, что могли, они сделали. Мы достойно сыграли с "Локомотивом", лидирующим в чемпионате. Закономерным результатом была бы ничья. Да, "Локо" владел территориальным преимуществом, но голевых моментов у них было мало", - цитирует наставника армейцев чемпионат.com.

Напомним, комментарий по матчу дал и Семин. | soccernews.ru

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