Поддубский: "Принципиально было одержать первую победу"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Анжи" в матче пятого тура чемпионата России.

"У нас для восстановления было на день меньше, поэтому в первом тайме было видно, что ребята не успевали на подбор. Я им сказал, что надо терпеть и добавить, как бы тяжело не было. Принципиально было одержать первую победу" - сказал Поддубский.

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