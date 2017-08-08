Поддубский: "Принципиально было одержать первую победу"

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Поддубский: "Принципиально было одержать первую победу"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский прокомментировал победу над "Анжи" в матче пятого тура чемпионата России.

"У нас для восстановления было на день меньше, поэтому в первом тайме было видно, что ребята не успевали на подбор. Я им сказал, что надо терпеть и добавить, как бы тяжело не было. Принципиально было одержать первую победу" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "СКА-Хабаровск" - "Анжи". | http://soccernews.ru

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