Поддубский: "Счёт 0:3 в матче с "Амкаром" не по игре"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский высказался после матча 11-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Я считаю, счёт 0:3 не по игре. Во втором тайме мы имели полное территориальное преимущество. "Амкар" вёл в счёте, отдал нам мяч, играл на контратаках, на чём мы и прогорели" - сказал Поддубский.

Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "СКА-Хабаровск". | http://soccernews.ru