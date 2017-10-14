Поддубский: "Сегодня был не наш день"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский подвёл итоги матча 13-го тура чемпионата России против московского "Динамо".

"Мы провалили первый тайм. Было очень много брака. Это не характерно для нас. Не знаю, что произошло. Может волнение, перегорели. Во втором тайме была перекладина, была штанга. Просто не получилось. Сегодня был не наш день" - сказал Поддубский.

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